Rx Networks presenta TruePoint | FOCUS: sblocco della precisione centimetrica istantanea per le masse

VANCOUVER, British Columbia: Rx Networks, importante fornitore di servizi di dati GNSS, presenta TruePoint | FOCUS, un servizio di correzione GNSS ad alta precisione su base cloud che offre precisione centimetrica istantanea in un'ampia gamma di applicazioni.

TruePoint | FOCUS è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni che richiedono precisione in tempo reale senza compromessi. Supporta entrambe le modalità RTK (OSR) e PPP-RTK (SSR) per fornire flessibilità e prestazioni in un'ampia gamma di dispositivi e casi d'uso. Il servizio consente ai ricevitori GNSS con precisione centimetrica di posizionamento, consentendo un'ampia gamma di casi d'uso ad alta precisione in industrie come micro-mobilità, agricoltura smart, robotica, droni, Internet delle cose (IoT) e controllo delle macchine.

Fonte: Business Wire

