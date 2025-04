FANUC utilizza Mindbreeze per la gestione proattiva delle conoscenze

Fornitura di informazioni per richieste di assistenza alimentata dall'AI

LINZ, Austria: FANUC Europe Corporation sceglie Mindbreeze InSpire per la fornitura intelligente di informazioni per i clienti, le aziende partner e i dipendenti. Integrando la soluzione di gestione delle conoscenze su base AI nel portale di assistenza FANUC, gli utenti del portale di assistenza FANUC riceveranno una nuova esperienza quando cercano informazioni.

Con Mindbreeze, FANUC sostituisce la soluzione attuale e la porta a un nuovo livello. I clienti e le aziende partner traggono vantaggio dalle possibilità di gestione proattiva delle conoscenze attraverso l'integrazione nel sito web di FANUC. Il portale è anche disponibile ai dipendenti come un'integrazione del luogo di lavoro direttamente nel proprio programma preferito.

“Nel nostro nuovo ‘MyFANUC’, le informazioni relative ai prodotti sono ora perfettamente utilizzabili e rese disponibili secondo le necessità. Oggi possiamo implementare questo progetto in maniera efficiente grazie alla collaborazione con Mindbreeze”, spiega Rolf Urban, Responsabile di Service Sales Coordination Europe.

Come sistema aggiuntivo, FANUC ha integrato la soluzione di gestione delle competenze Mindbreeze InSpire nel proprio scenario informatico esistente attraverso i connettori forniti. I diritti di accesso sono sempre richiesti direttamente alle fonti dei dati connessi, per cui vengono considerati anche cambiamenti a breve termine. Oltre a un'interfaccia utente intuitiva, il lancio offre inoltre ai visitatori del portale funzionalità su base AI come chat con i documenti e la creazione di riassunti.

Daniel Fallmann, fondatore e CEO di Mindbreeze, aggiunge: “Siamo particolarmente lieti della collaborazione con FANUC e di come l'uso di soluzioni a base di AI sia in grado di offrire valore aggiunto immediatamente visibile per i clienti, le aziende partner e i dipendenti”.

Informazioni su FANUC

FANUC Europe Corporation è la filiale europea della giapponese FANUC Corporation, azienda leader mondiale nell'automazione di fabbrica. Dalla sua sede centrale di Echternach/Lussemburgo, offre assistenza centralizzata alle 24 filiali europee FANUC nelle aree commerciale e servizi, assistenza prodotti, catene di fornitura, parti di ricambio e riparazioni, marketing, risorse umane, IT e amministrazione. In totale, FANUC Europe Corporation impiega circa 1800 persone in varie sedi in Europa, circa 300 delle quali sono impiegate presso la sede centrale di Echternach.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un leader globale nell'intelligence aziendale potenziata dall'AI, con sede centrale in Europa e negli USA. Mindbreeze InSpire ridefinisce il modo in cui le organizzazioni accedono a informazioni e le utilizzano. Alimentata dall'AI avanzata, trasforma dati complessi in informazioni azionabili, connettendo e analizzando ininterrottamente informazioni su diversi sistemi.

A differenza delle soluzioni tradizionali, i nostri agenti AI offrono informazioni iper rilevanti, sensibili al contesto su misura per rispondere alle esigenze uniche delle singole aziende, consentendo processi decisionali più rapidi e intelligenti. Grazie alle capacità di integrazione ineguagliate, alla sicurezza dei dati e all'automazione al centro della sua mission, Mindbreeze InSpire ottimizza il valore del vostro ecosistema informativo, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione.

Mindbreeze, su cui fanno affidamento una miriade di player del settore e famosa per la sua tecnologia avanzata, è all’avanguardia nel rendere disponibili nuove dimensioni dell’intelligence aziendale.

Per saperne di più visitare www.mindbreeze.com o seguirci su LinkedIn e X @Mindbreeze.

