Armis avverte che l'AI sta potenziando la minaccia di guerra informatica globale tra tensioni geopolitiche in aumento

L'87% dei decisori informatici è preoccupato per l'impatto della guerra informatica sulle proprie organizzazioni, un aumento del 34% rispetto all'anno scorso

Il 64% dei decisori informatici è d'accordo sul fatto che l'AI rappresenti una sfida per la situazione geopolitica attuale, consentendo a nazioni più piccole e attori non statali di emergere come minacce informatiche quasi alla pari

SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, sta avvisando che gli attacchi di cyberwarfare alimentati dall'AI stanno oggi diventando una potente arma informatica e avverte le aziende di chiudere immediatamente le lacune esistenti tra gli attuali programmi di cybersicurezza e la preparazione proattiva per far fronte a future minacce, che saranno sempre più frequenti.

I nuovi dati forniti dal terzo Cyberwarfare Report annuale globale di Armis, Warfare Without Borders: AI’s Role in The New Age of Cyberwarfare (Guerra senza confini: il ruolo dell'intelligenza artificiale nella nuova era della guerra informatica), mostra che da un anno a questa parte la minaccia dell'AI è aumentata per le organizzazioni e i governi di tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

