Intelsat, Embraer installerà in fabbrica un servizio multiorbitale

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo e fornitore leader di connettività in volo (IFC), presto lancerà il servizio di connettività multiorbitale ad alta velocità e affidabile su velivoli Embraer E2 a partire dal giorno di consegna dell'aereo grazie ad un nuovo accordo di linea con Embraer (NYSE: ERJ / B3: EMBR3) che consentirà al produttore di velivoli di installare l'attrezzatura durante la produzione in fabbrica.

“Intelsat è il primo sistema di connettività multiorbitale satellitare in volo con un'antenna ESA (electronically steered array) da installare alla fabbrica Embraer, che consente ai passeggeri di accedere a connettività affidabile in streaming iniziando immediatamente quando i velivoli entrano in servizio commerciale”, ha dichiarato Rob Baird, Direttore dei Programmi OEM presso Intelsat.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita