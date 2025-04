BlueSnap nomina Jacky Mayne al CdA europeo per sostenere la crescita continua nel mercato europeo

BOSTON e DUBLINO: BlueSnap, la Piattaforma di organizzazione dei pagamenti che aiuta le aziende ad accettare e ottimizzare i pagamenti in tutto il mondo, ha nominato Jacky Mayne Independent Non-Executive Director per il suo Consiglio di amministrazione europeo. In questo ruolo, Jacky supporterà la continua espansione di BlueSnap in tutta Europa e svilupperà ulteriormente il suo team europeo altamente specializzato. Mayne si unisce agli attuali membri del CdA Anthony Carey (Presidente), Brian Gaynor, Brian Greenfield, Henry Helgeson, James McGivern e Eoin Weigel.

Jacky porta 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, compreso l'incarico di Amministratore Delegato e titolare di Regulatory Risk Partners Ltd – una boutique di consulenza sul rischio e la compliance – e una collaborazione decennale presso il Bank of Ireland Group.

Fonte: Business Wire

