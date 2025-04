Aircall presenta AI Voice Agent per aiutare le imprese in espansione a gestire chiamate 24/7

Consente alle imprese di crescere in modo efficiente con servizi vocali alimentati da intelligenza artificiale (Voice AI) colloquiali per interazioni con i clienti, catturando maggiori ricavi e migliorando l'esperienza clienti

NEW YORK e PARIGI: Nel rapido scenario aziendale di oggi, ogni chiamata persa è un'occasione persa. Aircall, la piattaforma di comunicazioni e informazioni per i clienti cui si affidano oltre 20.000 aziende in espansione, oggi annuncia il lancio di AI Voice Agent, un assistente virtuale intelligente, sempre attivo, che garantisce alle aziende di non perdere mai più chiamate. Rispondendo alle richieste di informazioni in arrivo, gestendo le domande frequenti (“FAQ”) e catturando le informazioni di contatto degli interlocutori in tempo reale, AI Voice Agent consente alle aziende di fornire esperienze clienti ininterrotte senza grandi investimenti in sistemi di intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita