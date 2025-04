Aqara migliora l'esperienza utente ampliando l'integrazione dei dispositivi Matter e le funzionalità di Advanced Bridging

NEW YORK: Aqara, azienda leader globale e pioniera nell'Internet delle cose (IoT), ha annunciato un notevole passo avanti con l'adozione standardizzata di Matter nell'ecosistema Aqara. La piattaforma Aqara Home è pronta ad integrare oltre 50 tipi unici di dispositivi abilitati a Matter, facilitando più che mai per gli utenti la gestione e l'automazione dei loro dispositivi domestici connessi in una piattaforma centralizzata. Inoltre, la funzionalità Advanced Matter Bridging, inizialmente introdotta con la Hub M3, è ora disponibile su tutti i Matter Controller e bridge di Aqara. Questa funzionalità consente agli utenti di collegare ininterrottamente le funzionalità avanzate dei dispositivi Aqara a piattaforme Matter di terze parti.

“Aqara è assolutamente impegnata ad adottare l'interoperabilità multipiattaforma con Matter”, ha dichiarato Eugene You, Fondatore, Presidente e CEO di Aqara. “Riteniamo che un ecosistema aperto sia essenziale per l'adozione diffusa della tecnologia smart home. Promuovendo il supporto Matter, offriamo agli utenti maggiore flessibilità, personalizzazione e migliori esperienze su tutte le piattaforme, fornendo valore ancora maggiore ai nostri clienti, a prescindere dalla piattaforma preferita”.

“Abbiamo assistito a una crescita e a uno slancio notevoli per Matter, grazie in parte a marchi leader come Aqara, che stanno semplificando l'esperienza dei consumatori”, ha commentato Tobin Richardson, Presidente e CEO della Connectivity Standards Alliance. “L'ampliamento da parte di Aqara del supporto Matter in tutti i loro prodotti hub e bridge, oltre all'ampliamento della compatibilità dei dispositivi Matter sulla loro piattaforma, testimonia la nostra visione condivisa di un futuro semplice, interoperabile e potente per la smart home. Ci congratuliamo con il team di Aqara per questo straordinario traguardo”.

Advanced Matter Bridging su tutte le piattaforme

L'interoperabilità è sempre stata una priorità nella progettazione di prodotti di Aqara. Per anni, Aqara ha collaborato con importanti piattaforme come Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e SmartThings, per garantire una compatibilità ininterrotta e un'esperienza utenti ottimizzata per i dispositivi Aqara.

Come uno dei primi sostenitori dello standard Matter che unisce il settore, Aqara ha integrato la compatibilità Matter in tutta la sua gamma completa di prodotti, compresa la serie di classici dispositivi Zigbee. Per potenziare ulteriormente la connettività tra i dispositivi abilitati al Thread, Aqara ha ottimizzato i suoi Thread Border Routers per supportare la condivisione della rete Thread, consentendo loro di unirsi alle reti Thread esistenti da altri ecosistemi. Inoltre, Aqara Thread Border Routers saranno rafforzati dalla capacità di comunicare su diverse reti locali (LAN)*. Questo approccio migliora significativamente la solidità e l'affidabilità dell'esperienza della smart home.

Per offrire agli utenti ancora più flessibilità, la Società ha introdotto una funzionalità innovativa — Advanced Matter Bridging — con la sua Hub M3. Questa caratteristica è progettata per collegare le caratteristiche e le funzionalità uniche di Aqara a piattaforme Matter di terze parti. Consente infatti agli utenti di convertire Scenes and Signals personalizzati — creati con l'app Aqara Home — in plug virtuali e sensori di presenza, sincronizzabili con altre piattaforme tramite Matter. Con questa funzionalità, gli utenti possono collegare funzionalità avanzate di dispositivi — in precedenza esclusive all'ecosistema Aqara — come rilevamento di intelligenza artificiale su dispositivo nelle telecamere di Aqara e il rilevamento delle cadute nell'FP2. Inoltre, gli utenti possono collegare le funzionalità avanzate del motore di automazione di Aqara, come l'automazione dell'alimentazione, in grado di accendere diverse automazioni in base al consumo energetico in tempo reale di un dispositivo.

La funzionalità Advanced Matter Bridging è disponibile su tutti gli Aqara Matter Controllers esistenti e futuri, compresi Hub M3, Camera Hub G5 Pro, Hub M100 e Doorbell Camera Hub G410, oltre ai vecchi Matter bridge come Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 e Camera Hub G3. Questo consente a un maggior numero di utenti di ottimizzare le capacità della loro casa smart, a prescindere dalla piattaforma Matter selezionata.

La funzionalità Advanced Matter Bridging è disponibile su tutta la gamma attuale di Matter Controllers e bridge di Aqara attraverso il firmware versione 4.3.4. L'accesso a questa funzionalità richiede Aqara Home versione 5.1.4 o più recente.

Una più ampia integrazione dei dispositivi Matter

Con il rilascio del suo primo Matter Controller, Hub M3, Aqara ha aperto la piattaforma Aqara Home e il suo intuitivo motore di automazione per integrare dispositivi Matter di terze parti, consentendo l'automazione sofisticata della casa.

Con il supporto di oltre 50 tipologie diverse di dispositivi abilitati a Matter, Aqara offre uno dei più ampi livelli di interoperabilità Matter attualmente esistenti. Questo nuovo aggiornamento rende più facile per i consumatori connettersi e controllare i dispositivi smart già in loro possesso, assicurando al tempo stesso che Aqara Home sia a prova di futuro, con un supporto continuo sia per prodotti attuali che per quelli emergenti.

I nuovi tipi di dispositivi Matter supportati da Aqara Home comprendono:

Aspirapolveri robotizzati

Spine dimmerabili

Rilevatori di fumo e monossido di carbonio

Sensori della qualità dell'aria

Sensori di perdite, gelo e pioggia

Tende e tendaggi

Ventilatori e purificatori d'aria

Climatizzatori e pompe di calore

Valvole e pompe idriche

Sensori di pressione

Pannelli solari e accumulatori energetici

Caricatori per veicoli

Lavatrici e asciugatrici

Frigoriferi

Piani di cottura a cappe

Forni e cucine

Scaldabagni

Riproduttori video e altoparlanti

Supporto per altri tipi di dispositivi Matter è compreso nella Aqara Home versione 5.1.9 e firmware versione 4.3.5 per i Matter Controllers, con questi aggiornamenti previsti più avanti questo mese.

Per maggiori informazioni sui nuovi aggiornamenti, visitare il nostro sito aziendale.

* Aqara Thread Border Routers potrebbero non essere disponibili al collegamento su alcune reti Thread esistenti a causa della limitazione di alcuni ecosistemi Matter. La comunicazione Thread sui LAN è in fase di sviluppo e la sua disponibilità è prevista per il secondo trimestre 2025.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita