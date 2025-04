NetApp collabora con Google Cloud per semplificare la scalabilità dei carichi di lavoro a prestazioni elevate nel cloud

Le nuove funzionalità di Google Cloud NetApp Volumes migliorano il supporto di grandi carichi di lavoro, incluso Vertex AI

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture dati intelligenti, e Google Cloud hanno annunciato oggi nuove capacità per Google Cloud NetApp Volumes, un servizio di storage di file completamente gestito che riduce la complessità e aumenta le prestazioni per i carichi di lavoro di cloud storage e che offre un'integrazione completa nell'ecosistema di servizi di Google Cloud. I clienti saranno in grado di ridimensionare senza sforzo app e database aziendali ad alte prestazioni, inclusi carichi di lavoro con dataset su scala petabyte, come l'automazione della progettazione elettronica (EDA), applicazioni IA e archivi di dati sui contenuti.

Fonte: Business Wire

