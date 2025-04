Il Technology Radar di Thoughtworks evidenzia l'impatto e i fattori chiave della GenAI che plasmano lo sviluppo e la fornitura di software di oggi

CHICAGO: Thoughtworks, società di consulenza tecnologica globale che integra strategia, design e sviluppo software per guidare l'innovazione digitale, oggi presenta la trentaduesima edizione del Technology Radar. Il report, a cadenza biennale, nasce dalle osservazioni, conversazioni ed esperienze maturate da Thoughtworks nell'affrontare le sfide aziendali più complesse dei suoi clienti.

La trentaduesima edizione del Thoughtworks Technology Radar presenta una visione d'insieme esaustiva del panorama tecnologico in costante cambiamento. Mentre questa edizione approfondisce l'impatto significativo dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI), il Radar mantiene la sua attenzione sulla varietà di tecnologie, strumenti e tecniche che plasmano il modo in cui creiamo e forniamo software. I temi centrali comprendono l'applicazione pratica dell'IA, la modernizzazione delle pratiche di osservabilità e l'importanza critica della gestione dei dati nei sistemi moderni.

“Da sempre, il Technology Radar di Thoughtworks rappresenta una guida alle tecnologie che stanno definendo il nostro settore,” dichiara Rachel Laycock, Chief Technology Officer di Thoughtworks. “Questa edizione è particolarmente illuminante, poiché evidenzia la necessità di bilanciare l'entusiasmo intorno all'intelligenza artificiale generativa con un approccio pragmatico alla sua adozione. Sottolineiamo inoltre gli elementi fondamentali della delivery del software — come il data product thinking e l'evoluzione dell'observability — che sono cruciali per la costruzione di sistemi resilienti ed efficaci.”

Il volume trentadue del Technology Radar presenta ancora una volta oltre 100 "blips", mettendo in evidenza una vasta gamma di strumenti, tecniche, piattaforme, linguaggi e framework. Unitamente a questi, emergono quattro temi che riflettono le narrazioni chiave identificate durante il processo di elaborazione del Radar:

Agenti supervisionati negli assistenti IA per il coding: gli assistenti IA per il coding sono sempre più in grado di guidare l'implementazione direttamente all'interno dell'Ambiente di Sviluppo Integrato (IDE), navigando e modificando il codice, e persino risolvendo errori. Sebbene questi strumenti siano promettenti per snellire lo sviluppo, è consigliabile cautela nei confronti del codice generato dall'IA, sottolineando la continua necessità della supervisione umana. L'attenzione rimane su un approccio supervisionato in cui gli sviluppatori guidano e monitorano le azioni dell' agente IA.

Osservabilità in evoluzione: la complessità crescente delle architetture distribuite sta guidando una rapida evoluzione nel campo dell'osservabilità. Vediamo un focus sempre maggiore sugli strumenti di osservabilità per i Large Language Models (LLM), cruciali per monitorare le prestazioni dell'IA, e una diffusione crescente di OpenTelemetry per standardizzare l'osservabilità. Questa tendenza evidenzia come il settore stia riconoscendo sempre più il valore dell'osservabilità.

R in RAG: l'aspetto del Retrieval Augmented generation (RAG) è un'area chiave dello sviluppo, incentrata sui prompt di personalizzazione degli LLM per generare risposte rilevanti e utili. Nuove tecniche come la RAG correttiva, la Fusion-RAG e la Self-RAG stanno emergendo per migliorare il recupero e ottimizzare l'output degli LLM. Questo sottolinea la rapida evoluzione di metodi efficienti di recupero all'interno dell'ecosistema dell'IA generativa.

Governare la nuova era dei dati: l'attenzione nella gestione dei dati si sta spostando verso la gestione di dati ricchi e complessi, piuttosto che solo sul volume. Assicurare che i dati siano gestiti e "impacchettati" efficacemente è cruciale per sfruttarli nelle applicazioni IA e nell'analytics. Questo tema sottolinea anche l'importanza del "data product thinking”, promuovendo l'applicazione dei principi di product management agli asset di dati per migliorarne l'usabilità e il valore.

Visita www.thoughtworks.com/radar per esplorare la versione interattiva del Radar o scaricare la versione PDF.

Informazioni su Thoughtworks

Thoughtworks è una società di consulenza tecnologica globale che integra progettazione, tecnologia e IA per guidare l'innovazione digitale. Siamo oltre 10.000 Thoughtworkers in 48 sedi di 19 Paesi. Da oltre 30 anni, insieme ai nostri clienti, otteniamo un impatto straordinario aiutandoli a risolvere problemi aziendali complessi utilizzando la tecnologia come elemento di differenziazione.

Fonte: Business Wire

