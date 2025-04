Si conclude il NAB Show 2025: definisce il futuro dei media e dell'intrattenimento con straordinarie innovazioni e coinvolgimento globale

LAS VEGAS: Si conclude oggi il NAB Show 2025, la più importante piattaforma mondiale per il settore dei media e dell'intrattenimento, raggiungendo nuove tipologie di pubblico e connettendo storyteller di tutto il mondo. Con una ricchezza di informazioni sul settore, innovazione all'avanguardia e una variegata audience globale, l'evento di quest'anno ha consolidato ulteriormente il suo ruolo come evento aziendale di spicco per i professionisti nello scenario in evoluzione della creazione di contenuti, delle trasmissioni e della tecnologia.

“Il NAB Show 2025 ha davvero rappresentato la vivace evoluzione dei media e dell'intrattenimento, presentando strumenti e tecnologie per tutti gli storyteller”, ha dichiarato Karen Chupka, direttore generale del NAB Show.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita