Sharjah batte ogni record di qualità nutritiva grazie a innovative tecniche alimentari

SHARJAH, Emirati Arabi Uniti: Sharjah, importante centro per l'innovazione e l'eccellenza negli Emirati Arabi Uniti, sta apportando un contributo significativo alla sicurezza e sostenibilità alimentare globali grazie alla produzione di un'innovativa varietà di grano dal contenuto proteico record: il 19,3%, il più alto registrato a livello mondiale.

Dato il sempre maggior interesse delle aziende alimentari internazionali, Sharjah valuta l'esportazione del suo grano ad alto contenuto proteico per posizionarsi come attore chiave per il contributo sul mercato internazionale. Gli elevati standard dell'Emirato in materia di cibo sono riconosciuti da numerose certificazioni internazionali, tra cui quella di qualità alimentare HSP e l'etichetta "Made in Emirates". Il progetto ha conquistato anche il premio Premio per la miglior innovazione negli Emirati Arabi Uniti, che ne ha evidenziato l'impatto sulla tutela dell'ambiente e sul progresso in campo agricolo.

Per ulteriori immagini fare clic qui.

Fonte: Business Wire

