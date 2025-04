Ateliere chiede un'estensione dell'offerta di pubblico acquisto di Codemill nell'attuale incertezza commerciale globale

L'Offerta non viene effettuata e il presente comunicato stampa non può essere distribuito, direttamente o indirettamente in, né verranno accettate offerte di titoli da o per conto di azionisti in Australia, Hong Kong, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera, Sudafrica o Stati Uniti d'America (“USA”), o altra giurisdizione in cui l'esecuzione dell'Offerta, la distribuzione del presente comunicato stampa o l'accettazione di qualsiasi offerta contravvenisse a leggi o regolamenti o richiedesse altri documenti, depositi o altre misure oltre a quelli richiesti ai sensi della legge svedese o altrimenti previsti in relazione all'Offerta. Gli azionisti devono fare riferimento alle clausole dell'offerta elencate nella sezione intitolata “Informazioni importanti” alla fine del presente comunicato stampa e nel documento d'offerta.

CENTURY CITY, Calif.: Ateliere Creative Technologies attraverso la sua affiliata Ateliere Creative Technologies CM, AB, ha contattato alcuni azionisti di maggioranza di Codemill AB (publ) (“Codemill”) per negoziare i termini di una potenziale proroga del termine per l'adempimento dell'offerta pubblica d'acquisto relativa alla proposta acquisizione di Codemill da parte della Società.

Fonte: Business Wire

