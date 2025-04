VeriSilicon presenta VC9000D_LCEVC: un video decoder LCEVC ad alta efficienza compatibile con Ultra HD 8K

Il modello compatto e a basso consumo consente la facile integrazione in SoC multimediali avanzati

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato il lancio di VC9000D_LCEVC, un IP di decodifica video Low Complexity Enhancement Video Coding (LCEVC) di nuova generazione. Progettato per l'elaborazione video ad alte prestazioni e basso consumo, il VC9000D_LCEVC viene utilizzato assieme al video decoder base VC9000D di VeriSilicon per fornire decodifica Ultra HD fino a 8K, una capacità che lo rende ideale per applicazioni multimediali avanzate come smart TV, set-top box (STB) e dispositivi mobili.

LCEVC, noto anche come MPEG-5 Part 2, è l'ultimo standard del Moving Picture Experts Group (MPEG) e della Organizzazione internazionale per la normazione (ISO).

Fonte: Business Wire

