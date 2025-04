Posiflex presenta il terminal POS Serie GT-7100: un modello ultra raffinato dalle straordinarie prestazioni

La tecnologia POS all'avanguardia offre prestazioni eccezionali, un modello flessibile ed esperienza visiva immersiva

TAIPEI, Taiwan: Posiflex Technology, Inc., leader globale nei sistemi Point of Sale (POS) e nelle soluzioni Online to Offline (O2O), è lieta di annunciare il suo ultimo terminal POS Serie GT-7100: una sintesi perfetta di modello all'avanguardia e solide prestazioni. Rappresentando il concetto di "Just Screen, No Distractions" (Solo display, nessuna distrazione), il dispositivo presenta una cornice ultra sottile da 4mm* e un brillante display touch on-cell a sfioro da 400-nit e potenza di elaborazione all'avanguardia. La Serie GT-7100 offre versatilità senza pari e un'esperienza utente potenziata, personalizzata per soddisfare le esigenze in costante evoluzione delle aziende di oggi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita