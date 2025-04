CyberArk annuncia una soluzione per la sicurezza delle identità per proteggere gli agenti IA su larga scala

Milioni di agenti IA autonomi e imprevedibili rappresentano una nuova superficie di attacco alla sicurezza delle identità in rapida espansione

La nuova soluzione end-to-end di CyberArk aiuterà a proteggere l'accesso privilegiato degli agenti IA in tutto l'ambiente

Fornita attraverso la piattaforma Identity Security di CyberArk, questa soluzione protegge tutte le identità (umane, delle macchine e IA) in un unico luogo

NEWTON, Massachusetts e PETACH TIKVA, Israele: CyberArk (NASDAQ: CYBR ), leader mondiale nel settore della sicurezza delle identità, ha annunciato oggi la soluzione CyberArk Secure AI Agents, che consentirà alle organizzazioni di implementare la sicurezza basata sull'identità per gli agenti IA utilizzando la piattaforma CyberArk Identity Security. La soluzione aiuterà le organizzazioni a mitigare nuovi ed esclusivi rischi incentrati sull'identità, in quanto gli agenti IA comunicano autonomamente con altri agenti, accedono a informazioni sensibili, aumentano i privilegi, interagiscono con le infrastrutture critiche e modificano i loro comportamenti per portare a termine attività complesse.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita