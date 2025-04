La Blyth Battery diventa realtà. NHOA Energy ed Elecnor avviano il dispositivo da 477MWh per Neoen nell'Australia Meridionale

BLYTH, Australia: #Australia--NHOA Energy, un leader globale nella progettazione, distribuzione e assistenza di sistemi di accumulo energetico su scala pubblica, annuncia la conclusione della costruzione e l'entrata in servizio della Blyth Battery da 238.5 MW / 477 MWh di Neoen.

Il progetto è stato consegnato per Neoen e in collaborazione con Elecnor Australia, una volta conclusosi nei tempi previsti e nel rispetto del budget, nonché in conformità con i requisiti di prestazioni di AEMO ed ElectraNet.

La Blyth Battery aiuterà la produzione del parco eolico Goyder South Stage 1 di Neoen, permettendo la fornitura di 70 MW di potenza rinnovabile di base a BHP, azienda leader globale nelle risorse, oltre ad offrire altri servizi al mercato nazionale dell'energia elettrica.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita