Veracode ottiene il brevetto per Veracode Fix, strumento di correzione basato sull'IA

BURLINGTON, Mass.: Veracode, leader mondiale nel settore della gestione del rischio delle applicazioni, ha annunciato oggi di aver ottenuto un brevetto negli Stati Uniti per il suo strumento di sicurezza basato sull'intelligenza artificiale generativa, Veracode Fix. Questa tecnologia basata sull'IA aiuta gli sviluppatori a correggere istantaneamente le vulnerabilità in 11 lingue e in tutti gli ambienti integrati, contribuendo a rafforzare la sicurezza di un'organizzazione.

Automatizzando il processo di correzione, Veracode Fix consente alle organizzazioni di accelerare l'innovazione e la crescita correggendo costantemente le vulnerabilità lungo il ciclo di vita dello sviluppo del software. Lanciata nell'aprile del 2023, questa funzionalità è stata la prima a combinare l'intelligenza artificiale e l'esperienza umana per automatizzare i suggerimenti di correzione delle falle di sicurezza nel codice.

"Si tratta di un importante traguardo", ha dichiarato Tim Jarrett, vicepresidente del gruppo e responsabile della gestione dei prodotti. "Il brevetto per Veracode Fix dimostra il nostro costante impegno nei confronti dei clienti, offrendo soluzioni di sicurezza innovative che aiutano le organizzazioni a gestire e correggere i rischi delle applicazioni su scala".

Sicurezza del software innovativa e impatto sul cliente

Questo brevetto (US12229040B2) affronta la sfida critica di correggere i rischi in ambienti applicativi complessi. Grazie all'applicazione di una vasta conoscenza delle vulnerabilità del codice e dell'intelligenza artificiale, Veracode consente alle organizzazioni di:

Ridurre in modo proattivo la superficie di attacco

Accelerare la correzione delle vulnerabilità

Migliorare l'efficienza operativa

Rendere le applicazioni sicure con maggiore affidabilità

Un'azienda leader nel settore dei servizi finanziari ha dichiarato: "Il brevetto per Veracode Fix rappresenta il meritato riconoscimento di una tecnologia innovativa per la correzione della sicurezza. Come utenti di lunga data, abbiamo potuto constatare l'eccezionale valore che questa soluzione offre al nostro ecosistema di sviluppo, consentendo ai nostri team di risolvere 16 volte le vulnerabilità al triplo della velocità. Oltre a ridurre i cicli di correzione, Veracode Fix ha permesso al nostro personale di sviluppo di integrare naturalmente le pratiche di sicurezza nei suoi flussi di lavoro quotidiani, riducendo significativamente il nostro rischio. Le nostre più sincere congratulazioni a tutto il team per questo risultato!".

Veracode Fix è stato inventato da esperti di sicurezza delle applicazioni di livello mondiale, che hanno riconosciuto subito il potenziale della tecnologia dei trasformatori generativi pre-addestrati (Generative Pre-trained Transformers, GPT), un tipo di modello linguistico di grandi dimensioni (Large Language Model, LLM) che sfrutta l'apprendimento profondo per produrre contenuti simili a quelli umani, per rivoluzionare la sicurezza del software. Lo strumento viene addestrato sulla base della conoscenza proprietaria di Veracode sfruttando l'apprendimento supervisionato, a differenza di altri strumenti di IA che vengono addestrati su codice insicuro in un ambiente "naturale".

Per celebrare questo traguardo, Veracode offre una prova di Veracode Fix senza alcun costo iniziale. Per i dettagli completi, compresi i requisiti di idoneità, la durata e i termini di servizio, contattare un rappresentante di Veracode.

Informazioni su Veracode

Veracode è un leader globale nella Gestione del rischio delle applicazioni per l'era dell'AI. Alimentata da trilioni di linee di scansioni di codici e un motore proprietario di recupero assistito dall'AI, la piattaforma Veracode offre sicurezza di software adattiva ed è la scelta di fiducia di organizzazioni in tutto il mondo per realizzare e mantenere il software sicuro dalla creazione di codici allo sviluppo del cloud. Migliaia dei team di sviluppo e sicurezza più importanti al mondo utilizzano Veracode ogni secondo di ogni giorno per ottenere visibilità azionabile accurata di rischi utilizzabili, ottenere recupero di vulnerabilità in tempo reale e ridurre il debito della sicurezza su scala. Veracode è una società multipremiata che offre capacità per assicurare l'intero ciclo di vita di sviluppo del software, compreso Veracode Fix, Static Analysis, Dynamic Analysis, Software Composition Analysis, Container Security, Application Security Posture Management e Penetration Testing.

Ulteriori informazioni all'indirizzo www.veracode.com, nel blog di Veracode, e su LinkedIn e X.

Copyright © 2025 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e può essere registrato in alcune altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotto, marchio o logo appartengono ai rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati nel presente comunicato stampa sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Fonte: Business Wire

