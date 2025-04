Kaneka promuove Green Planet™ come tecnologia giapponese all'avanguardia all'Expo 2025 di Osaka, Kansai

- Espressione di una biotecnologia manifatturiera basata sul riciclo al Padiglione Giappone e al Padiglione ORA Gaishoku -

TOKYO: Kaneka Corporation (Sede centrale: Minato-ku, Tokyo; Presidente: Kazuhiko Fujii) (TOKYO:4118), si occuperà di vari progetti utilizzando KANEKA Biodegradable Polymer Green Planet™ (di seguito, Green Planet) come azienda di supporto e sponsor del Padiglione Giappone all'Expo 2025 Osaka, Kansai (di seguito, il Padiglione Giappone).

Il Padiglione Giappone esprimerà il concetto di circolarità basato sul tema “Between Lives” in tre aree: Plant Area, Farm Area e Factory Area. Nella “Farm Area” (Area agricola), verranno esposti vasi fatti di Green Planet utilizzando CO2 in cilindri come materia prima, mentre nella “Plant Area” (Area delle piante), verrà esposta un'immagine di vasi realizzati in Green Planet biodegradati da microorganismi in un acquario per poi tornare a CO2 e acqua.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita