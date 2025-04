Kyocera Document Solutions – Nuova iniziativa al Milano Design Week 2025: una collaborazione con Elle Decor Italia per la fusione artistica con la stampante inkjet per tessuti "FOREARTH"

OSAKA, Giappone: Kyocera Document Solutions Inc. (President: Takashi Nagai) è lieta di annunciare la presentazione alla Milano Design Week 2025 di un'iniziativa di collaborazione con la rivista italiana di design "Elle Decor Italia" che utilizza la nostra stampante inkjet ecologica per tessuti "FOREARTH".

Questa collaborazione è stata resa possibile grazie al riconoscimento da parte di Elle Decor Italia dei vantaggi ambientali e della tecnologia di stampa di precisione di FOREARTH.

La grafica creata da Patricia Urquiola, fondatrice di Studio Urquiola e Art Director presso l'azienda di mobili italiana Cassina, è stata stampata con FOREARTH, valorizzando così i grandi volumi degli spazi espositivi. La collaborazione è illustrata alla mostra "ELLE DECOR ALCHEMICA", ospitata nello storico "Palazzo Bovara", celebre per i magnifici interni e gli eleganti esterni, dal 7 al 13 aprile nell'ambito della Design Week.

Tre opere sono esposte in Alchemic Corridor, mentre una si trova all'Herbarium Restaurant. Anche le sciarpe indossate dal personale sono state stampate con la tecnologia di FOREARTH.

FOREARTH utilizza pigmenti a base di acqua e unisce tecnologie esclusive per ridurre del 99,98% l'uso dell'acqua rispetto alla tradizionale stampa tessile analogica, che tipicamente consuma grandi quantità di acqua. Inoltre, questa tecnologia di stampa riduce notevolmente le emissioni di CO2, rendendola così una stampante ecologica. In aggiunta, FOREARTH è in grado di stampare una grande varietà di tessuti, tra cui seta, cotone, poliestere, acetato e nylon, tutto con un unico sistema. La morbida consistenza, la durata e i colori vivaci ottenuti con questa stampante soddisfano gli standard elevati attesi da Patricia Urquiola.

Commento di Patricia Urquiola:

Ciò che ha catturato la mia attenzione in questa collaborazione è stata la possibilità di lavorare con una tecnologia di stampa che utilizza un approccio diverso rispetto ai metodi tradizionali. Ero curiosa riguardo a FOREARTH di Kyocera Document Solutions, specialmente per il suo utilizzo ridotto dell'acqua. Mi interessa sempre conoscere strumenti che introducono nuovi modi di pensare e produrre.

Lavorare con FOREARTH ci ha permesso di stampare con precisione queste immagini delicate e stratificate, senza affidarci ai processi di tintura tradizionali. Questo ci è sembrato importante nel contesto di Alchemica, una mostra che analizza la casa come un organismo vivente, in trasformazione, che cambia durante il giorno, attraverso le stagioni e le fasi della vita.

Per maggiori informazioni, visitare:

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/en/news/rls_2025/rls_20250411.html

Fonte: Business Wire

