SyncMetra® , la soluzione di connettività di rete di Canoga Perkins permette l'intelligenza artificiale aziendale all'edge, utilizzando gli FPGA di AMD

Connettività a latenza ultra bassa garantita, definita dal software, disponibile per casi d'uso dell'AI aziendale e dell'automazione industriale

CHATSWORTH, Calif.: Canoga Perkins, fornitore di soluzioni di connettività di rete, oggi ha annunciato che il suo prodotto SyncMetra a latenza ultra bassa garantita per l'AI aziendale all'edge, è alimentato da AMD Virtex™ UltraScale+™ FPGAs.

SyncMetra è la soluzione di Canoga Perkins definita dal software, gestita dall'IT per trasporto di reti private 5G che garantisce latenza ultra bassa, comunicazioni wireless deterministiche per l'intelligenza artificiale aziendale, l'automazione industriale e le applicazioni AR/VR. Con prestazioni e caratteristiche che consentono l'inferenza in sede, consolidando i feed di più sensori e riducendo il costo totale della proprietà, SyncMetra presenta un nuovo tipo di applicazioni di intelligenza artificiale per l'edge aziendale.

Fonte: Business Wire

