Illumynt annuncia il completamento del progetto di smantellamento di un supercomputer

BURLINGTON, Massachusetts: CNE Direct, Inc., in attività con la denominazione Illumynt, annuncia di avere completato un importante progetto di smantellamento di uno dei più grandi supercomputer al mondo durante il mese di marzo – ricevendo, collaudando e rivendendo migliaia di componenti estratti e rack di server ottimizzati per l’IA, generando proventi dalla vendita superiori alle stime originali relative al progetto.

“Questo recente successo è dovuto soprattutto al nostro focus sempre maggiore sui servizi offerti ai data center e ad altre organizzazioni aziendali. L’IA e il machine learning richiedono aggiornamenti complessi dell’hardware, per cui le tecnologie precedenti diventano subito obsolete e creano varie opportunità per Illumynt”, spiega il Ceo Paul Knight.

Fonte: Business Wire

