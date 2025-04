La tecnologia di facilitazione del riciclaggio sviluppata da Digimarc ottiene una validazione su scala industriale nelle sperimentazioni HolyGrail 2.0

La tecnologia avanzata della filigrana digitale sviluppata da Digimarc si è dimostrata “pronta per l’implementazione commerciale completa”

BEAVERTON, Oregon: Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), leader mondiale nel settore della filigrana digitale, ha ricevuto la conferma di avere svolto un ruolo cardine nella prima validazione al mondo su scala commerciale della capacità della filigrana digitale di rivoluzionare il settore del riciclaggio della plastica. Nell’ambito dell’iniziativa di sviluppo delle filigrane digitali HolyGrail 2.0, varie sperimentazioni industriali condotto presso lo stabilimento di recupero di materiali (MRF) Hündgen Entsorgung di Swisttal, in Germania, hanno confermato che la tecnologia Digimarc consente la cernita automatizzata e ad alta precisione di imballaggi in plastica post-consumer in condizioni reali.

La Alliance to End Plastic Waste ha sottolineato l’importanza dei risultati in questi termini: “La sperimentazione ha confermato il notevole potenziale delle filigrane digitali ai fini di una cernita accurata di imballaggi rigidi per uso domestico post-consumer”. Osservando inoltre che i risultati dimostrano che la tecnologia è “pronta per l’implementazione commerciale completa”.

Fonte: Business Wire

