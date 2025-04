La memoria QSPI NAND Flash ad alta velocità della serie GD5F1GM9 di GigaDevice fissa un nuovo punto di riferimento con velocità di lettura eccezionali per l'avvio accelerato delle applicazioni

BEIJING: GigaDevice, azienda leader nel settore dei semiconduttori specializzata in memorie flash, microcontrollori (MCU) a 32 bit, sensori, prodotti e soluzioni analogiche, ha annunciato il lancio della memoria QSPI NAND Flash GD5F1GM9 ad alta velocità, che offre velocità di lettura rivoluzionarie e un'innovativa funzionalità Bad Block Management (BBM).

La serie GD5F1GM9 integra le prestazioni di lettura ad alta velocità della memoria NOR Flash con la grande capacità e l'economicità della NAND Flash. Queste innovazioni rispondono alle principali sfide del settore, rappresentate da tempi di risposta lenti e vulnerabilità alle interferenze dei blocchi difettosi associate alle tradizionali memorie SPI NAND Flash. Il lancio di GD51GM9 aprirà nuove opportunità di crescita per le memorie SPI NAND Flash, rendendole la scelta ideale per le applicazioni fast-boot in settori quali la sicurezza, l'industria e l'IoT.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita