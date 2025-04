FireMon accoglie i migliori talenti di Skybox per accelerare l'espansione globale

I veterani del settore della sicurezza informatica di Skybox Security si uniscono a FireMon per guidare la crescita e promuovere un valore unificato per il consumatore nelle regioni EMEA, APAC e dell'America del Nord

LENEXA, Kansas: FireMon, azienda leader nella gestione dei criteri di sicurezza della rete (NSPM), ha annunciato oggi l'assunzione di quattro leader strategici per le vendite, provenienti da Skybox Security, con cui ribadisce il proprio impegno per la crescita globale e il successo dei clienti.

Con l'arrivo di Alessio Fasano (EMEA meridionale), Morris Becker (DACH), Veera Subramanian (Sud-est asiatico) e Brian Matzke (New York City), FireMon prosegue nell'espansione della sua presenza globale e rafforza la sua leadership regionale, migliorando la sua capacità di offrire soluzioni scalabili, sicure e innovative, sviluppate su misura per rispondere alle esigenze aziendali in diversi mercati.

Fonte: Business Wire

