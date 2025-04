Lightbits Labs chiude il Q1-2025 con una crescita da record

La domanda accelerata di architettura hyperscale di modellazione per modernizzare le infrastrutture e l'archiviazione pronta per l'AI hanno un ruolo determinante

SAN JOSE, Calif.: Lightbits Labs (Lightbits®), inventore del protocollo NVMe® su TCP che offre archiviazione definita dal software di nuova generazione per carichi di lavoro moderni, oggi ha annunciato una crescita da record per il Q1 2025. Questo traguardo riflette la forte domanda digitale globale di modernizzazione delle infrastrutture che modella le operazioni su cloud abilitate da archiviazione dei blocchi ad alte prestazioni per offrire flessibilità, affidabilità e convenienza su scala.

Lo straordinario trimestre per Lightbits, segnato da un aumento di 4,8 volte nelle vendite di software e un aumento di 2,9 volte nelle dimensioni medie delle transazioni, è alimentato da un'esplosione di nuovi clienti e una solida fedeltà dei clienti, come evidenziato da un notevole aumento del doppio delle licenze rispetto all'anno precedente.

Fonte: Business Wire

