Steve Lucas, CEO di Boomi, pubblica un nuovo libro: 'Digital Impact — The Human Element of AI-Driven Transformation'

La nuova pubblicazione dimostra come le organizzazioni, puntando sull'integrazione e sull'automazione, possano abbattere i silos, semplificare la complessità e creare risultati trasformativi a tutto vantaggio delle persone, delle comunità e del pianeta

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi, il leader dell'integrazione intelligente e dell'automazione, oggi ha annunciato la pubblicazione di Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation (Impatto digitale: l'elemento umano della trasformazione trainata dall'AI) edito da Wiley, una nuova e coraggiosa pubblicazione del presidente e CEO di Boomi, Steve Lucas. In questo libro Lucas propone una tesi convincente su un problema affrontato da pochi dirigenti d'azienda: la rivoluzione dell'AI è destinata ad arrestarsi se prima non ripariamo l’infrastruttura digitale danneggiata che la supporta.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita