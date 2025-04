Illumynt offre un programma di recupero delle terre rare

BURLINGTON, Massachusetts: Alla luce dei recenti sviluppi globali che influiscono sulla disponibilità delle terre rare, Illumynt è orgogliosa di riaffermare il proprio impegno per l'innovazione e la sostenibilità nello smaltimento degli asset IT (ITAD).

In qualità di fornitore leader globale di soluzioni per il recupero di valore dal comparto ITAD e per l'economia circolare, Illumynt propone un processo avanzato per il recupero delle terre rare dai dischi rigidi dismessi. Questa soluzione subito pronta per essere utilizzata è stata ideata specificatamente per i grandi OEM e le organizzazioni incentrate sui dati, per generare valore dal recupero delle terre rare nel quadro di un programma sicuro e conforme alle esigenze ambientali.

"La recente sospensione dell'export delle terre rare dalla Cina verso gli Stati Uniti ha generato problemi urgenti in tutte le supply chain, tra cui la sempre minor disponibilità e l'aumento dei costi", ha commentato Paul Knight, CEO di Illumynt.

Fonte: Business Wire

