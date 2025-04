In risposta all'aumento vertiginoso della domanda, Armis apre la sua sede centrale EMEA a Londra

L'azienda intensifica gli sforzi su un mercato chiave, espandendo la propria presenza a livello globale per proteggere gli asset più critici delle organizzazioni

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di gestione dell'esposizione informatica e della sicurezza, ha annunciato oggi l'apertura della sua nuova sede centrale EMEA a Londra. In risposta alla domanda in aumento da parte dei clienti della sua piattaforma Armis Centrix™, la nuova sede centrale consolida la sua presenza formale nell'area EMEA ed amplia il suo impatto. Questo momento di slancio rappresenta il passo successivo nella strategia dell'azienda per diventare il leader mondiale della sicurezza informatica delle infrastrutture critiche del mondo.

"La nostra nuova sede EMEA rispecchia l'impegno incrollabile di Armis per offrire assistenza, prodotti e competenze del massimo livello ai nostri clienti", ha affermato Yevgeny Dibrov, CEO e cofondatore presso Armis.

Fonte: Business Wire

