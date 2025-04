SmartStream lancia il servizio di registrazione tutto in uno per la conformità normativa

LONDRA: SmartStream, fornitore di Transaction Lifecycle Management (TLM®, Gestione del ciclo di vita delle transazioni) e di soluzioni nel settore finanziario, oggi annuncia il lancio del suo RegRegistry Service come parte della sua attività Reference Data Services (RDS). La nuova offerta consolida diversi indicatori normativi - tra cui le classificazioni di controparti e sedi - da parte di autorità come ESMA, FCA, GLEIF, CFTC e ISO MIC, assicurando la conformità delle aziende in varie giurisdizioni globali. Il RegRegistry Service identifica con precisione la controparte e le sedi di negoziazione come richiesto da ogni normativa, nella reportistica post-negoziazione e relativa alle transazioni.

Fonte: Business Wire

