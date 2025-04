Perplexity stringe una partnership con Vespa.ai per usarne internamente la funzione di ricerca

Utilizzando la piattaforma Vespa, Perplexity offrirà una funzionalità di ricerca IA all’avanguardia a milioni di utenti.

TRONDHEIM, Norvegia: Oggi Vespa.ai – impresa che sviluppa la principale piattaforma per la creazione e implementazione di applicazioni IA in tempo reale e su grande scala basate sui big data – si è unita a Perplexity per annunciare che sarà possibile utilizzare all’interno di quest’ultima il proprio motore di risposta basato sull’IA. L’iniziativa migliorerà significativamente la velocità, l’accuratezza e la pertinenza dei risultati di ricerca su una scala possibile solo sulla piattaforma Vespa.

Spiega Aravind Srinivas, Ceo di Perplexity: “La ricetta: 1. Eseguire la ricerca. 2. Utilizzarne i risultati per risolvere il problema”.

L’innovativo approccio di Perplexity a risposte dirette e basate su fonti attendibili si basa su un’architettura RAG (Retrieval-Augmented Generation) massiccia e scalabile in grado di recuperare e processare grandi quantità di dati dal web, da banche dati interne e da file personali degli utenti.

Fonte: Business Wire

