NFL nomina NetApp partner ufficiale dell'infrastruttura dati intelligente

L'accordo di sponsorizzazione con NetApp consente all'NFL di portare l'intelligence nei suoi dati

NEW YORK e SAN JOSE, Calif.: The National Football League oggi ha nominato NetApp® (NASDAQ: NTAP) partner ufficiale dell'infrastruttura dati intelligente (Official Intelligent Data Infrastructure). NetApp collaborerà con la lega per sviluppare una tecnologia di archiviazione all'avanguardia, priva di silos, permettendo all'NFL di gestire i dati per guidare l'innovazione.

“La partnership globale tra l'NFL e NetApp rappresenta un impegno condiviso nell'utilizzo di dati intelligenti per promuovere le soluzioni innovative per la lega”, ha dichiarato Renie Anderson, vice presidente e responsabile dei ricavi dell'NFL. “Abbinando le nostre competenze con l'infrastruttura di dati intelligente leader del settore di NetApp, possiamo sbloccare nuove efficienze che accelerano l'innovazione nel nostro gioco”.

Fonte: Business Wire

