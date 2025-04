Un salto intelligente nella produttività: Laserfiche AI alimenta gli strumenti ECM di nuova generazione

L'azienda ha presentato Smart Chat, Smart Fields e aggiornamenti a Laserfiche 12 all'Empower 2025.

LONG BEACH, Calif.: Laserfiche — la principale piattaforma aziendale che aiuta le organizzazioni a gestire i loro contenuti e flussi di lavoro più critici — oggi ha annunciato una suite di novità di AI generativa progettata per meglio automatizzare l'elaborazione dei dati e potenziare la scoperta delle conoscenze. Questi annunci, fatti oggi nell'ambito della conferenza 2025 Empower, supportano la visione di Laserfiche per il futuro del lavoro: per incentivare la produttività e sbloccare valore commerciale controllando l'intelligenza artificiale con il vostro contenuto aziendale.

Le prossime funzionalità comprendono Smart Fields, uno strumento out-of-the-box che rende le cattura di metadata semplice come scrivere una frase; e Smart Chat, un modo più rapido di cercare informazioni tra i vostri documenti utilizzando un linguaggio naturale.

Fonte: Business Wire

