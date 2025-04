Una rivoluzione nella tecnologia per la salute: ITEN e Baracoda uniscono le forze a supporto della prossima generazione di prodotti per la salute e per il benessere

PARIGI: In un mondo in cui salute e sostenibilità si intersecano in misura sempre maggiore, ITEN e Baracoda tracciano un percorso verso l'innovazione. ITEN, innovatore e produttore leader nella tecnologia delle microbatterie a stato solido, e Baracoda, pioniere nella tecnologia per la salute di utilizzo quotidiano, sono orgogliosi di annunciare la reciproca collaborazione, che apporta un'efficienza energetica impareggiabile alla prossima generazione di dispositivi per il monitoraggio della salute.

BHeart, il tracker per la salute autoalimentato di Baracoda, rappresenta il primo risultato di questa collaborazione. Ideato per essere indossato come braccialetto, oppure per l'integrazione senza problemi in un cinturino, BHeart utilizza le microbatterie a stato solido POWENCY di ITEN per ridefinire i confini del possibile nella tecnologia indossabile.

Fonte: Business Wire

