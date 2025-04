Kenvue annuncia una collaborazione quinquennale con Microsoft per trasformare le operazioni digitali

SUMMIT, N.J.: Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), creatore di prodotti sanitari di consumo come Tylenol®, Neutrogena® e Listerine®, oggi ha annunciato una collaborazione quinquennale con Microsoft, che mira a impostare una forte base per trasformare le operazioni digitali attraverso tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (AI). Queste tecnologie comprendono la collaborazione abilitata dalle macchine, l'analisi predittiva, gli agenti smart, i digital twin e l'AI generativa. Promuovendo le capacità predittive e assistite dall'AI, Kenvue mira a stabilire nuovi standard per l'innovazione in operazioni commerciali e pratiche tecnologiche, proponendo infine esperienze migliorate per i consumatori, maggiore produttività e crescita costante.

Nei prossimi cinque anni, Kenvue incrementerà il suo utilizzo di Microsoft Azure per capitalizzare sulla sua ampia gamma di servizi, comprese l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

