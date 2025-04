VeriSilicon lancia una GPU OpenGL a consumo di potenza ultra-basso con rendering 3D/2.5D ibrido per indossabili

L’IP-core per GPU GCNano3DVG introduce il rendering content-aware per massimizzare l’efficienza in applicazioni di indossabili

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato il lancio di GCNano3DVG, una nuova unità di elaborazione grafica (GPU) a consumo di potenza ultra-bassa progettata specificamente per indossabili e altri dispositivi a batteria compatti che richiedono rendering grafico dinamico. Grazie a funzionalità di rendering grafico sia 3D sia 2.5D, GCNano3DVG offre un bilanciamento ottimale tra prestazioni visive ed efficienza del consumo di energia, risultando così ideale per una vasta gamma di applicazioni – smartwatch, smart bracelet e occhiali per IA/RA.

L’IP-core VeriSilicon GCNano3DVG combina pipeline hardware ottimizzate con uno stack software leggero e configurabile per offrire funzionalità di elaborazione grafica efficienti e a basso consumo di potenza.

Fonte: Business Wire

