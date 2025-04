Kinaxis nominata un Leader nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ nel campo delle soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per l'11esima volta consecutiva

Il riconoscimento è stato assegnato sulla base della completezza della visione e della capacità di esecuzione di Kinaxis

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), una delle principali imprese internazionali nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato di essere stata inserita come un Leader nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ nel campo delle soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per l’11esima volta consecutiva. Il report spiega che ancora una volta Kinaxis è stata nominata un Leader in base alla completezza della visione e capacità di esecuzione dimostrate.

Kinaxis offre funzionalità di orchestrazione dell’intera catena di fornitura tramite Maestro™, una piattaforma basata sull’IA dotata di funzioni che coprono molteplici campi – pianificazione delle vendite e delle operazioni (S&OP), pianificazione della domanda e dell’approvvigionamento, pianificazione della produzione nonché esecuzione.

Fonte: Business Wire

