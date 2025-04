Salute e sicurezza tra i principali motivi di preoccupazione per i leader, secondo l'ultimo report AMCS sui trend in materia di gestione della sicurezza e sostenibilità

I principali leader di settore condividono analisi sui trend nei settori della sicurezza e della sostenibilità ed evidenziano il rapporto critico tra EHS ed ESG

LIMERICK, Irlanda: La salute e la sicurezza sono tra i principali rischi aziendali, con i dirigenti sempre più preoccupati per l'impatto mentale e fisico sui dipendenti. È quanto emerge dall'ultimo report "Safety Management and Sustainability Trends Report" (Trend in materia di gestione della sicurezza e sostenibilità) realizzato da AMCS. Pubblicato per la prima volta nel 2019 da Quentic, ora parte di AMCS Group, il Report presenta approfondite analisi di esperti del settore e mette in luce tendenze chiave e suggerimenti pratici su tecnologia, mitigazione del rischio, coinvolgimento dei dipendenti e conformità alle normative in materia di salute, sicurezza e sostenibilità

