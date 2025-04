L'8 maggio 2025 Kinaxis Inc. terrà la conference call sui risultati finanziari del primo trimestre

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader globale nell'orchestrazione della supply-chain end-to-end, ha annunciato oggi di aver programmato una conference call per discutere dei risultati finanziari per il primo trimestre che si è concluso il 31 marzo 2025. La call si terrà giovedì 8 maggio alle 8:30 e verrà condotta da Bob Courteau, CEO e presidente ad interim e da Blaine Fitzgerald, CFO, e a seguito verrà organizzata una sessione di domande e risposte. L'azienda comunicherà i propri risultati finanziari per il primo trimestre dopo la chiusura dei mercati mercoledì 7 maggio 2025.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita