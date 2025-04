L'evento Product Drop globale di Visa fissato per il 30 aprile

Visa presenterà la sua roadmap per il 2025 e trasformerà il modo in cui le persone di tutto il mondo fanno acquisti con l'IA

SAN FRANCISCO: Visa ha annunciato oggi l'evento Product Drop in programma per il 30 aprile a San Francisco. Nel corso dell'evento, il CEO di Visa Ryan McInerney e il Chief Product and Strategy Officer di Visa Jack Forestell saliranno sul palco per svelare nuovi prodotti, soluzioni e partner tecnologici pronti a trasformare la prossima generazione del commercio.

"L'anno scorso abbiamo lanciato una suite di nuove soluzioni per ripensare il modo in cui i consumatori interagiscono con le loro carte", ha affermato Jack Forestell.

Fonte: Business Wire

