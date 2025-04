La cerimonia di premiazione del Japan Prize 2025 si è svolta alla presenza dell'imperatore e dell'imperatrice

Russell Dean Dupuis, Ph.D., nel campo delle Scienze e della produzione dei materiali

Carlos M. Duarte, Ph.D., nel campo della Produzione biologica, ecologia e ambiente

TOKYO: La Japan Prize Foundation (presidente: Ryozo Nagai) ha organizzato una cerimonia di premiazione che si è svolta mercoledì 16 aprile presso il Nuovo teatro nazionale di Tokyo, nel quartiere Shibuya della capitale nipponica, per l'assegnazione del Japan Prize agli scienziati che hanno raggiunto risultati creativi e di eccellenza nel campo scientifico e tecnologico internazionale e che hanno contribuito in modo cospicuo alla pace e alla prosperità per tutta l'umanità.

Alla cerimonia hanno partecipato Russell Dean Dupuis, Ph.D. (USA), vincitore nel campo delle Scienze e della produzione dei materiali, e Carlos M. Duarte, Ph.D. (Spagna), il vincitore nel campo della Produzione biologica, ecologia e ambiente; il premio per ciascun settore era di un milione di yen, accompagnato da un certificato e da una medaglia.

Ogni anno i vincitori del Japan Prize sono proposti da circa 15.500 scienziati e ingegneri internazionali di primo piano e sono vagliati tramite un esame rigoroso che richiede approssimativamente un anno di tempo. Per il 2025, la Fondazione ha ricevuto 149 candidature per il campo delle Scienze e della produzione dei materiali e 72 candidature per la Produzione biologica, ecologia e ambiente. I vincitori di quest'anno sono stati selezionati in una rosa di 221 concorrenti.

Alla cerimonia hanno partecipato circa 1.000 ospiti, a partire dall'Imperatore e dall'Imperatrice, dai capi dei tre rami del governo e da altri funzionari dello stato, oltre a rappresentanti di diversi settori della società. L'Imperatore ha tenuto un intervento a cui hanno fatto seguito i discorsi dei due vincitori e le congratulazioni di Fukushiro Nukaga, presidente della Camera dei rappresentanti.

Informazioni sul Japan Prize

Il Japan Prize, creato nel 1981, nasce a seguito del desiderio del governo giapponese di creare un premio di livello internazionale in grado di contribuire allo sviluppo scientifico e tecnologico a livello mondiale. Con il sostegno di numerose donazioni, nel 1983 la Japan Prize Foundation ha ricevuto l'approvazione del governo nipponico. Il Japan Prize viene assegnato a scienziati e ingegneri di tutto il mondo che hanno ottenuto risultati creativi e d'eccellenza in grado di contribuire al progresso nei rispettivi ambiti di lavoro e, in misura cospicua, al raggiungimento della pace e della prosperità per tutta l'umanità. Possono partecipare i ricercatori di ogni campo scientifico e tecnologico, con due settori selezionati ogni anno in base alle tendenze correnti in materia di sviluppo nella scienza e nella tecnologia. In linea di principio, il premio viene assegnato a un candidato per ogni settore con la consegna di un certificato, di una medaglia e di un premio in denaro. A ogni cerimonia di premiazione partecipano l'Imperatore e l'Imperatrice regnanti, i capi dei tre rami del governo e altri funzionari dello stato, oltre a rappresentanti di vari settori della società.

