La Dubai AI Week 2025 ospiterà il più grande campionato al mondo sull'IA generativa con un premio di 272.000 dollari

Dubai, Emirati Arabi Uniti: Dubai è pronta a riunire l'ecosistema globale dell'IA e a promuoverne la preparazione al futuro grazie a un'audace riflessione su come l'intelligenza artificiale stia rimodellando il nostro mondo durante la Dubai AI Week, che si svolgerà dal 21 al 25 aprile.

L'evento inaugurale riunirà oltre 10.000 partecipanti, pionieri dell'IA e decisori politici provenienti da 100 paesi, per esplorare il ruolo trasformativo dell'IA nel mondo degli affari, della governance e nella società.

Con campionati mondiali, summit di alto livello, hackathon e un'area espositiva, la Dubai AI Week getterà le basi per il futuro dell'innovazione globale nel campo dell'IA.

Poiché la collaborazione è parte integrante del successo del panorama globale dell'IA, l'evento unisce le forze con importanti enti governativi, organizzazioni tecnologiche globali e pionieri del settore, tra cui Meta, IBM, Google, Microsoft, Gartner, OpenAI, Swift, Nvidia, Palantir, Cohere ed ElevenLabs.

La settimana si apre con l'AI Retreat il 21 aprile, un incontro a porte chiuse di leader mondiali dell'IA, responsabili politici ed esperti del settore che si concentrano sulla definizione di strategie di IA e quadri di governance.

Nel corso dell'Assemblea di Dubai per l'IA (Dubai Assembly for AI), dal 21 al 24 aprile, responsabili politici, amministratori delegati e accademici di tutto il mondo daranno forma al ruolo in evoluzione dell'IA nelle economie e nelle società.

Il Global Prompt Engineering Championship riunirà i principali professionisti dell'IA, che si sfideranno per un montepremi di 272.000 dollari durante due giorni di sfide il 22 e 23 aprile. I finalisti si affronteranno in quattro categorie: Arte, Video, Gaming e Coding, mettendo in mostra la loro esperienza nella creazione di contenuti basati sull'IA.

Il vertice Machines Can See, che si terrà il 23 e 24 aprile, riunirà oltre 1000 partecipanti, 20 relatori e discussioni guidate da esperti sul tema “Good AI: Making the World a Safer Place” (La buona IA: rendere il mondo un posto più sicuro), per promuovere la politica e la governance dell'IA. Sarà uno dei forum più influenti della regione in materia di politica ed etica dell'IA.

Il Dubai AI Festival 2025, che si terrà il 23 e 24 aprile, riunirà 5.000 partecipanti, 500 investitori e 100 espositori all'insegna del tema “Enabling Digital Economies” (Favorire le economie digitali). Il festival metterà in contatto leader, investitori e decisori nel campo dell'IA per guidare le trasformazioni basate sull'IA in tutti i settori, promuovendo la collaborazione, gli investimenti e la presentazione di progetti pionieristici di IA che ridefiniranno l'economia digitale.

Oltre alle discussioni e alle competizioni di settore, la Dubai AI Week si concentrerà anche sulla promozione dell'alfabetizzazione dell'IA tra studenti e docenti attraverso la Settimana dell'IA nelle scuole, che si svolgerà dal 21 al 25 aprile. L'iniziativa, che si svolgerà nelle scuole di Dubai, mira a fornire alle generazioni future competenze fondamentali in materia di IA.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita