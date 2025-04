AV si aggiudica un contratto da 46,6 milioni di USD con il Ministero della Difesa italiano per il sistema di velivoli VTOL JUMP 20 provato in combattimento

ARLINGTON, Virginia: AeroVironment (AV), leader mondiale nei sistemi autonomi intelligenti e multidominio, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un contratto da 46,6 milioni di dollari con il Ministero della Difesa italiano (MOD) per la fornitura del sistema aereo a pilotaggio remoto (MUAS) JUMP® 20 a decollo e atterraggio verticale (VTOL). Il contratto, della durata di cinque anni, prevede l'acquisto dei veicoli aerei JUMP 20, i servizi di ingegneria, la manutenzione iniziale e il supporto tecnico in loco, garantendo un rapido utilizzo sul campo e la prontezza operativa fin dal primo giorno.

JUMP 20 è un UAS ad ala fissa a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con una capacità di carico utile di 13,6 kg, oltre 13 ore di autonomia e un raggio operativo di 185 km (115 miglia). Costruito appositamente per le operazioni di spedizione, il sistema può essere riposto e trasportato con facilità e lanciato e recuperato autonomamente senza l'intervento del personale, rendendolo ideale per le operazioni dinamiche in movimento.

La selezione fa seguito a un rigoroso processo di acquisto altamente competitivo, in cui JUMP 20 si è distinto per la sua capacità di soddisfare i rigorosi requisiti tecnici e operativi del Ministero della Difesa italiano, sostituendo la flotta di UAS Shadow esistente con una soluzione moderna e adattabile.

"Siamo onorati di poter rafforzare la nostra partnership con il Ministero della Difesa italiano attraverso la consegna del JUMP 20, un sistema che migliora le sue capacità operative", ha dichiarato Shane Hastings, vicepresidente e direttore generale di AV per gli UAS medi. "Questo contratto è una conseguenza della nostra tradizione di sostegno agli alleati della NATO con sistemi del massimo livello a pilotaggio remoto, che riflettono il nostro costante impegno nei confronti dell'innovazione e del successo delle missioni, rafforzando così la nostra reputazione di partner fidato su cui i nostri clienti possono fare affidamento".

Il JUMP 20 offre capacità avanzate di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) con flessibilità di carico multiplo e interoperabilità senza interruzioni tra i sistemi presenti e futuri. Sviluppata secondo un approccio modulare a sistemi aperti (MOSA), la piattaforma consente una rapida integrazione, aggiornamenti semplici e un'adattabilità senza pari per sostenere un'ampia gamma di missioni in evoluzione.

INFORMAZIONI SU AEROVIRONMENT

AeroVironment (NASDAQ: AVAV) è un leader globale nel settore dei sistemi robotici intelligenti multidominio, degli aeromobili senza equipaggio e dei sistemi di terra, dei sensori dell'analisi software e della connettività. Con sede ad Arlington, Virginia, AeroVironment offre actionable intelligence in modo che i nostri clienti possano progredire con sicurezza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.avinc.com.

Fonte: Business Wire

