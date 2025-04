Clearwater Analytics perfeziona l'acquisizione di Enfusion

Clearwater fornirà agli investitori istituzionali la prima piattaforma front to back, cloud nativa e unificata del settore

BOISE, Idaho, NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG: Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato il riuscito perfezionamento dell'acquisizione di Enfusion, Inc. (NYSE: ENFN), leader nelle soluzioni SaaS (Software as a Service) dedicate ai settori della gestione degli investimenti e dei fondi speculativi, nel quadro di un accordo valutato in circa 1,5 miliardi di dollari USA.

Questa combinazione strategica posiziona Clearwater come la prima piattaforma a singola istanza, multi-tenant e cloud nativa del settore a unificare le operazioni di investimento di front, middle e back office. Includendo in una soluzione integrata la gestione portafoglio e ordini, IBOR, rischio, contabilità e report clienti, Clearwater rimpiazza il modello legacy frammentario con una piattaforma moderna che consente di velocizzare i processi decisionali e di ottenere operazioni più chiare in ogni classe di asset e in ogni area geografica.

Fonte: Business Wire

