Belkin raggiunge la neutralità carbonica per le emissioni di Scope 1 e Scope 2

Il rapporto del 2024 sull’impatto dell’azienda presenta audaci progressi e innovazioni in termini di sostenibilità

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader da 40 anni nel settore dell’elettronica di largo consumo, ha pubblicato oggi il suo Impact Report 2024, in cui annuncia il raggiungimento della neutralità carbonica per le emissioni di Scope 1 e Scope 2, sottolineando il proprio impegno nei confronti della sostenibilità e della responsabilità aziendale. Grazie a importanti progressi in termini di riduzione delle emissioni carboniche e di progettazione sostenibile dei prodotti, Belkin si conferma fedele al proprio impegno a trovare ulteriori modi responsabili per sviluppare prodotti che migliorano le vite, preservando il pianeta per le generazioni future.

Fonte: Business Wire

