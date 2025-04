Regula diventa la prima azienda a verificare tutte le funzioni di sicurezza dinamica nei controlli dei documenti a distanza

RESTON, Va.: Grazie al recente aggiornamento del suo Document Reader SDK, Regula è diventato il primo fornitore di verifica dell'identità (IDV) a rendere possibile la verifica di tutte le funzioni di sicurezza dinamica dei documenti in tempo reale. Con l'ultima aggiunta dei controlli Dynaprint®, la soluzione assicura un'autenticazione più solida dei documenti fisici durante l'onboarding a distanza. La novità è giunta in un momento in cui il 58% delle aziende a livello globale deve affrontare documenti di identità falsi o modificati durante l'onboarding digitale.

Dynaprint® è una funzione di sicurezza dinamica che consiste in due immagini diverse stampate con tecnologia lenticolare.

Fonte: Business Wire

