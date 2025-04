McCauley Propeller ottiene la certificazione dell'ANAC per l'elica a performance elevate del modello Beechcraft King Air serie B300

WICHITA, Kansas: McCauley Propeller Systems oggi ha annunciato che la sua ultimissima elica, il modello C780 per la serie di velivoli Beechcraft King Air serie B300, del diametro di 105" e dotata di quattro pale in alluminio, ha ottenuto con successo la certificazione dall'Agenzia Nazionale dell'Aviazione Civile (ANAC) brasiliana. Il Brasile rappresenta a livello mondiale la seconda base installata delle turboeliche per il Beechcraft King Air.

McCauley Propeller Systems è una divisione di Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT).

"L'elica McCauley C780 a performance elevate, con il suo design leggero a scimitarra, migliorerà l'esperienza di volo degli oltre 700 King Air in Brasile", ha commentato Jason Hull, vicepresidente e direttore generale di McCauley Propeller Systems.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita