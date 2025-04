IVIRMA promuove il dialogo globale sulla medicina riproduttiva al suo 11° congresso internazionale di Barcellona

L'11° congresso internazionale di IVIRMA richiamerà a Barcellona 1.400 specialisti di 58 paesi per discutere degli ultimi progressi scientifici in materia di fertilità, embriologia, genetica riproduttiva e intelligenza artificiale applicate alla medicina riproduttiva.

IVIRMA rafforza la propria leadership internazionale nella riproduzione assistita con un congresso che ne rafforza il ruolo di punto di riferimento nei trattamenti complessi, nella ricerca clinica e in termini di attrattività per i pazienti di tutto il mondo.

BARCELLONA, Spagna: Dal 24 al 26 aprile, Barcellona ospiterà l'11a edizione del congresso internazionale di IVIRMA, per importanza il terzo congresso al mondo in materia di dimensioni e diffusione scientifica nel campo della riproduzione umana assistita.

L'evento, organizzato da IVIRMA Global, richiamerà esperti internazionali nel settore della fertilità, dell'embriologia, della genetica riproduttiva e dell'AI applicata alla riproduzione umana.

Il congresso si svolge in un contesto che vede la Spagna tra i paesi europei con il maggior volume di trattamenti di riproduzione assistita, con una forte partecipazione alla ricerca clinica e allo sviluppo di nuove tecniche. Circa l'11% delle nascite nel paese è correlato a un qualche tipo di trattamento riproduttivo, secondo i dati su questo settore.

Il professor Antonio Pellicer, presidente esecutivo del CdA di IVIRMA Global e tra i massimi esperti mondiali di medicina riproduttiva, spiega che "la medicina riproduttiva progredisce molto rapidamente, ma deve farlo con rigore scientifico e con una riflessione costante sugli aspetti bioetici che comporta". Secondo Pellicer congressi come questo "consentono di condividere le prove scientifiche e di gettare le basi per una pratica medica più precisa e sicura".

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

In tre giornate i professionisti di numerose discipline discuteranno dei progressi scientifici e delle sfide etiche, cliniche e tecnologiche più recenti del settore. Tra i temi chiave figurano l'uso dell'AI nella selezione dei gameti e degli embrioni, i fattori metabolici che influenzano lo sviluppo embrionale e le nuove linee di ricerca incentrate sul trattamento dell'infertilità maschile grave tramite il ricorso alle cellule staminali.

Javier Sánchez-Prieto, CEO di IVI RMA Global, sottolinea che "nei prossimi giorni Barcellona diventerà un punto d'incontro per i principali leader del settore, a riprova del ruolo assunto dalla Spagna nello sviluppo e nell'applicazione di trattamenti riproduttivi estremamente complessi". A suo avviso "la collaborazione internazionale è essenziale per affrontare le sfide del futuro in questo settore".

La Spagna è diventata una delle destinazioni principali per i clienti internazionali alla ricerca di trattamenti per la fertilità. Tra i fattori alla base di questo trend figurano l'attuale quadro giuridico, l'infrastruttura clinica e l'esperienza maturata dai professionisti nel settore.

UN CONGRESSO FIORE ALL'OCCHIELLO

Tra i partecipanti di maggior rilievo figurano il Dr. Alan Stewart Penzias, specialista in endocrinologia riproduttiva; il Dr. James M. Hotaling, urologo focalizzato sull'infertilità maschile e sulla ricerca in materia di cellule staminali; e il Dr. Denny Sakkas, embriologo con una vasta esperienza nella fecondazione assistita IVG e nella ricerca sulla riproduzione, autore di oltre 200 pubblicazioni nel settore.

Altri partecipanti di primo piano includono il Dr. Alan Penzias (Boston IVF, Harvard University, USA), la Dr.ssa Jackie Boivin, psicologa esperta (Cardiff University, Regno Unito), il Dr. Emre Seli (Yale University, Stati Uniti), il Dr. Craig Niederberger (Northwestern University, Stati Uniti, infertilità maschile) e il Dr. Jim Hotaling (University of Utah, Stati Uniti, specialista in cellule staminali).

Fonte: Business Wire

