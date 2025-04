Brian Franz nominato Direttore tecnologia, dati e analisi presso The Estée Lauder Companies

NEW YORK: The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato la nomina di Brian Franz al ruolo di Direttore tecnologia, dati e analisi con entrata in vigore il 21 aprile 2025. Franz risponderà al Presidente e Amministratore delegato Stéphane de La Faverie e si unirà al gruppo dirigente dell’azienda.

“Mentre promuoviamo la nostra audace visione della Bellezza reimmaginata, la vasta competenza e i punti di vista originali di Brian saranno fondamentali per l’esecuzione della trasformazione operativa e tecnologica più importante nella nostra storia”, spiega de La Faverie. “L’esperienza di Brian nell’ammodernamento di infrastrutture, nella creazione di piattaforme resilienti e sostenibili nonché nel portare avanti capacità basate sull’IA sarà cruciale mentre acceleriamo la nostra evoluzione in un’impresa più agile e con un focus maggiore sulle esigenze dei consumatori. La capacità di leadership strategica di Brian, combinata con la sua passione per l’innovazione e la crescita professionale delle persone, ne fa un manager ideale per plasmare il futuro del business Tecnologia, dati e analisi presso The Estée Lauder Companies”.

Fonte: Business Wire

