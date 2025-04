Groupe TF1 stringe una partnership tecnologica con Dawex per accelerare la condivisione dei dati interni e lo sviluppo di nuovi servizi

PARIGI: Groupe TF1 sceglie la tecnologia Dawex, leader nelle soluzioni di scambio dati, per creare l’Hub TF1, e migliorare l'accesso ai dati interni, oltre a consolidare la sua offerta di servizi ai partner. Grazie alla soluzione Dawex Data Exchange, Groupe TF1 presenta ai suoi collaboratori un patrimonio di dati completo, facilitandone l’accessibilità e promuovendo così sia la condivisione dei dati interni sia lo sviluppo di nuovi servizi, con la massima efficacia. Il Gruppo potrà scambiare con i propri partner dati e servizi a loro dedicati, come report sulle attività, dati sull’utilizzo e tendenze di consumo, senza timori per la sicurezza, con la massima fiducia e in modalità automatizzata.

Con l’Hub TF1, il leader europeo specializzato in comunicazione televisiva accelera lo sviluppo di casi d’uso per arricchire la propria offerta di servizi interni grazie a più dati esclusivi. In questo modo la community di dati di TF1 potrà scoprire, strutturare e scambiare dati e servizi in totale sicurezza e con la massima fiducia, e garantendo il controllo sulla visibilità, i diritti di accesso e le condizioni di utilizzo dei data product. Con un approccio basato al 100% sui dati, Groupe TF1 fa affidamento sullo scambio dei dati per valorizzare il potenziale e la ricchezza dei propri dati.

“L’Hub TF1 è al cuore della strategia di accelerazione del Gruppo e sostiene il nostro approccio fondato al 100% sui dati. La tecnologia di scambio dati di Dawex ci consente di sfruttare tutti i dati generati all’interno del Gruppo e di renderli accessibili in sicurezza e in modo fluido. In questo modo possiamo offrire servizi personalizzati e ottimizzati, sia all’interno sia ai nostri partner”, ha dichiarato François-Xavier Pierrel, Group Chief Data & Adtech Officer di Groupe TF1.

“Dawex è entusiasta di mettere la sua esperienza e la sua tecnologia di scambio dati al servizio di Groupe TF1, per creare l’Hub TF1 e promuovere così l'accesso ai dati interni, con l’intento di sviluppare nuovi servizi. Il settore dei media è pilotato dai dati e dai contenuti per poter offrire esperienze ottimali”, precisa Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. “La circolazione e lo scambio dei dati diventano essenziali per la competitività delle organizzazioni. Attuando la sua strategia di Data Exchange, Groupe TF1 crea un circolo virtuoso di dati all’interno del Gruppo e offre ai suoi partner altrettante opportunità di accesso a dati e servizi esclusivi”.

