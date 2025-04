Debiopharm annuncia presentazioni poster e orali sui dati relativi al potenziale composto “first-in-class” Debio 1562M, un ADC mirato a CD37, e al composto all’avanguardia Debio 0123, un inibitore di WEE1 in grado di penetrare la barriera emato-encefalica. Annuncia anche una presentazione poster congiunta con un nuovo partner sull’uso della propria tecnologia AbYlink™ in ambiente preclinico.

LOSANNA, Svizzera:

Debiopharm presenterà dati approfonditi ottenuti con la sua ricerca sui coniugati anticorpo-farmaco (ADC), sugli inibitori della risposta ai danni del DNA (DDR) e sulla tecnologia di coniugazione anticorpale in occasione del convegno AACR 2025 a Chicago

Debiopharm (www.debiopharm.com), una società biofarmaceutica svizzera di proprietà privata che mira a definire lo standard di cura del futuro per il trattamento dei tumori e di malattie infettive nonché a sviluppare nuove tecnologie di linker per anticorpi, presenterà nuovi dati promettenti per due dei prodotti nella sua pipeline nel corso del convegno 2025 Annual American Association for Cancer Research (AACR) che si terrà a Chicago, nell’Illinois.

Fonte: Business Wire

